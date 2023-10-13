وزير الدفاع الإسرائيلي : الولايات المتحدة أكدت دعمها الكامل لدولتنا

برر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، اليوم الجمعة، انتهاكات بلاده على قطاع غزة بـ "الحرب المستمرة من أجل بقاء إسرائيل" لاستمرار دولة الاحتلال.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي خلال مؤمتر صحفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن أكدت دعمها الكامل لإسرائيل.



وقال جالانت أن الطريق أمام الأزمة طويل لكنه يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي سينتصر في الحرب.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية حماس تقوم بأعمال تشبه "تنظيم داعش" الإرهابي مؤكداً أن المقاومة تحظى بدعم إيران الكامل.



كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته أن المقاومة الفلسطينية حماس قامت بالاعتداء على الأطفال والنساء في تل أبيب.

من جانبه ،أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ، على أن دعم واشنطن لدولة الاحتلال إسرائيل راسخ ومستمر.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي عن تضامن بلاده، مع كل عائلات أسرى هجوم حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" ، مؤكداً استعداد أمريكا لنشر المزيد من القطع العسكرية وإرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل.

وأضاف لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع إسرائيل لتأمين الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وهاجم أوستن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وقال إنها لا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني واصفاً إياها بمنظمة "داعش" الإرهابية.