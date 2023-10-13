عاجل.. قتال عنيف بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين والمستوطنات المحيطة

أعلنت كتائب القسام في مخيم جنين، اليوم الجمعة، أن المقاتلين يخوضون اشتباكات مسلحة تستهدف الحواجز العسكرية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات المحيطة بـ جنين.

كما أفادت وسائل إعلامية، أن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وهناك محاولات لاقتحام مستوطنة شاكيد غربي المدينة.

وأضافت الوسائل الإعلامية، أن هناك اشتباكات أيضا بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاولات اقتحام لـ مستوطنة ميراف شرقي جنين.

وفي وقت سابق، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، 6 فلسطينيين بينهم 4 سيدات، استشهدوا بنيران جيش الاحتلال، والاثنان الباقيان وهما أب وابنه قتلهما مستوطنون إسرائيليون بالرصاص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إنّ شابين استشهدا ليل الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في قريتين تقعان في شمال الضفة الغربية المحتلة هما جيوس الواقعة قرب طولكرم والنبي إلياس القريبة من قلقيلية.