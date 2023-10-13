عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة فاتنة.. ندى الكامل تتألق بالأبيض والأسود

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ندى الكامل، في صورة ملفتة بتقنية الأبيض والأسود مما لفت انتباه متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

من هي ندى الكامل 

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز رشاقتها وجمالها وقوامها المتناسق.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل 

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتلفزيون.

 

 

IMG_٢٠٢٣١٠١٣_١٦١٣٠٢
IMG_٢٠٢٣١٠١٣_١٦١٣٠٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: لابد من التوقف عن تجويع وتهجير سكان غزة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

ترشيحاتنا

بيان برلماني عاجل حول جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

تصريح مستفز من الاتحاد الأوروبي: أهالي قطاع غزة يدفعون ثمن أخطاء «حماس»

أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردد 50 دعوة لا ترد في ساعة الاستجابة

منطقة عسكرية مغلقة .. قرار عاجل من قوات الاحتلال بشأن الضفة الغربية

حماس تعلن موقفها من مخطط قوات الاحتلال تهجير سكان غزة إلى سيناء

حلقة النار تظهر في السماء .. تعرف على أماكن مشاهدة كسوف الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ