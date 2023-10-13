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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدود مصر.. دحلان: هدف الاحتلال التهجير القسري لشعبنا عن أرضه بقوة السلاح

القيادي السابق في
القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان

حذر القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، من المؤامرة الكبرى التي تحاك ضد قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم السابع.

وقال القيادي السابق في حركة فتح، إن "المؤامرة الحقيقة الكبرى تحت دخان الحرب، تتكشف لحظة بلحظة، فهدف الاحتلال النهائي، هو التهجير القسري لشعبنا عن أرضه، بقوة السلاح، والتجويع، والقتل الدموي".

وأضاف "دحلان" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن "طلب الاحتلال من أهلنا في غزة التوجه إلى جنوب القطاع المحاذي لحدود الشقيقة مصر، ما هو إلا إعلان وقح عن ذلك المخطط الشرير، وبداية تهجير أهلنا من القدس والضفة الغربية عموما؛ لنقل كل تبعات القضية الفلسطينية إلى دول الجوار العربي".

وأشار قائلا: "لن يسمح شعبنا بذلك، وسيطيح بهذه المؤامرة، ويوجه للمحتل صفعة كبرى جديدة، تذكره بـ عار فجر 7 أكتوبر، لكننا نسأل مجددا: أين العالم؟ ولماذا يخرس تماما عن ظلم وقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا بالمئات والآلاف؟".

واختتم تغريدته، بالقول: "إنها لحظات للصمود والتكاتف والعمل، وعلى كل واحد منا تحمل مسئوليته التاريخية أمام الله وأمام شعبنا المقاوم".

يذكر أن عددا من الفلسطينيين، خرجوا من مناطقهم في قطاع غزة، ، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، قاصدين جنوب القطاع بعد التحذير الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، مع دخول الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يومها السابع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): " يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

من جهتها طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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