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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسعار بكرة هتتغير.. وزير التموين: تخفيضات كبيرة على 10 سلع في الأسواق

صدى البلد

ينتظر المصريون مفجأة سارة غدا السبت بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على خفض أسعار عدد من السلع الرئيسية في الأسواق بنسب تصل إلى 25% وذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع في الأسواق من خلال عدد من شركات المواد الغذائية خفض أسعار السلع والمنتجات التي تطرحها في الأسواق.

خفض أسعار الأرز و الألبان و السكر والزيت

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعار بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، والسلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وسيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن لافتا إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

قائمة تخفيضات أسعار 10 سلع رئيسية غدا

هي:  الأرز - الزيت - السكر - الفول - العدس - الألبان - المكرونة - الدواجن - البيض - الخضراوات

تخفيضات كبيرة تصل لـ 25% في بعض السلع

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع الأساسية في الأسواق، قائلا إن مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار ستبدأ غدا السبت في طرحها بالأسواق، بتخفيضات كبيرة تصل لـ 25% في بعض السلع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن يشعر المواطن بالتخفيضات على السلع المصرية.

أسعار الأرز والسكر والزيت الخليط والجبنة البيضاء على موعد مع الانخفاض السبت المقبل بقرار الحكومة حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه بناء على اجتماع سابق لمجلس الوزراء وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.

وأوضح أنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى  أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

اسعار اسعار السلع أسعار الأرز أسعار الزيت أسعار البصل أسعار السكر اسعار العدس أسعار الفول

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