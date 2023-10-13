إعلان أسعار تذاكر حفل أصالة وأحلام فى دبي

تستعد كل من أحلام وأصالة لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.



ومن المفترض أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبيرا نظرا لشعبية الثنائى أصالة وأحلام هناك، وهو ما جعل الشركة المنظمة تطرح تذاكر الحفل مبكرا.





أسعار تذاكر الحفل.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الاولى بمبلغ 982 درهما أما الفئة الثانية فتبلغ سعرها841 درهما والفئة الثالثة تبلغ قيمتها 701 درهما أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 491 درهما والفئة الخامسة تبلغ قيمتها مبلغ 336 دهما والفئة السادسة تصل إلى 238 درهما و والفئة السابعة بـ166 درهما والفئة الثامنية بـ138 درهما أما الفئة التاسعة والأخيرة فتصل سعرها إلى 110 درهما.

ألبوم أصالة الجديد

في أول شهر أكتوبر الجاري طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.

أغنية فوووق كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة

أما أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.