نلتقي في القدس أو الجنة.. استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان بقطاع غزة

استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، خلال غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وكان الفنان الفلسطيني علي نسمان، قد كتب عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس"، قبل ساعات من استشهاده: "لا زلنا نرابط، وسنظل نرابط، إما النصر وإما الشهادة، ورحم الله السابقين، وثبت المجاهدين".

وسبق تلك التغريدة، بالكتابة عبر حسابه بموقع "إكس": "أصدقائي.. ثقة بالله ورحمته.. إذا انقطعنا عنكم؛ فسنلتقي إما في القدس أو الجنة".

وجاء استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.