إن وعد الله حق | أليو ديانج يدعم القضية الفلسطينية

حرص المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجوم العنيف من الاحتلال الصهيوني.

ونشر أليو ديانج صورة عبر حسابه علي انستجرام للمسجد الاقصى مدون عليها "فاصبر ان وعد الله حق".

وعلى جانب آخر قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من الاثنين الماضي، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

