المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة حتسريم الجوية

طقصفت كتائب القسام قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية رداً على التهجير واستهداف المدنيين.

كما استهدفت نيران المقاومة برشقات صاروخية مستوطنة أوفاكيم.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق قصفها ل "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

وذكرت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنها استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال في "كفار سعد" بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري

وقصفت كتائب القسام في وقت سابق "سديروت" بـ 50 صاروخاً رداً على التهجير واستهداف المدنيين وكذلك تحشدات للعدو شرق "بئيري" برشقة صاروخية

واستهدفت كتائب القسام مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250"