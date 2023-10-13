عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. انطلاق مهرجان أسوان للفنون واستمرار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 13 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون يوم الأربعاء المقبل 18 أكتوبر، بمشاركة 11 فرقة فنون شعبية مصرية هي أسوان وتوشكى وقنا والمنيا وبني سويف والأنفوشي والغريية وكفر الشيخ والتنورة التراثية وأوبرا عربي، تقدم عروضها بمواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان ومراكز الشباب والأندية والميادين، ويقام حفل للفرق المشاركة مساء 21 أكتوبر بمسرح السوق بأبي سمبل، ثم تقدم عروضها صباح 22 بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

ويشهد الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، بباقة من أحدث الإصدارات الأدبية بأسعار مخفضة للجمهور، ومجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المتميزة، وتستمر فعالياته حتى 16 أكتوبر.

كما تشارك الهيئة بأحدث إصداراتها أيضا في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، المقامة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والمعرض مستمر حتى 21 أكتوبر.

وتستمر مشاركة قصور الثقافة بمعرض "تراثنا للحرف اليدوية"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ويختتم غدا السبت 14 أكتوبر.

وفي المحافظات تشهد قصور الثقافة عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، إلى جانب الأنشطة المنفذة داخل مدارس المكفوفين وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم اللقاءات التوعوية حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية إلى جانب احتفالاتها المكثفة داخل وخارج قصور الثقافة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وفي دار الأوبرا المصرية بالقاهرة تستمر فعاليات المعرض الفني "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" المقام بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، حتى 18 أكتوبر الحالي.

وفيما يخص أخبار المسرح تواصل فرقة السامر تقديم عرض "المغامرة" على مسرح السامر بالعجوزة يوميا حتى نهاية أكتوبر (فيما عدا الثلاثاء من كل أسبوع).

ويشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، استمرار فعاليات الدورة ال30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، والتي يشارك بها 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، ويقام حفل الختام بعد غد الأحد 15 أكتوبر.

وضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، تعرض مجموعة من أفلام السينما العالمية، إلى جانب العروض السينمائية والأفلام الكرتونية التي تقدم للمرة الأولى بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة، ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية والفنية منها ورش تعليم الرسم، التصوير، الموسيقى، الكروشيه، كتابة الهيروغليفية، إلى جانب اللقاءات الثقافية والندوات الأدبية التي تتضمن مناقشة الكتب والروايات لكبار الأدباء والمفكرين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية والفنية وزارة الثقافة مهرجان أسوان للثقافة والفنون 11 فرقة فنون شعبية مصرية وجه تمثال رمسيس الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: مسلمو الشرق الأوسط يدعمون فلسطين ويظهرون مشاعرهم تجاه الاحتلال

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

المفتي: مفهوم الشهادة واسع وينطبق على من ماتوا في شدة أو محنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ