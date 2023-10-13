الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. انطلاق مهرجان أسوان للفنون واستمرار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 13 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون يوم الأربعاء المقبل 18 أكتوبر، بمشاركة 11 فرقة فنون شعبية مصرية هي أسوان وتوشكى وقنا والمنيا وبني سويف والأنفوشي والغريية وكفر الشيخ والتنورة التراثية وأوبرا عربي، تقدم عروضها بمواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان ومراكز الشباب والأندية والميادين، ويقام حفل للفرق المشاركة مساء 21 أكتوبر بمسرح السوق بأبي سمبل، ثم تقدم عروضها صباح 22 بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

ويشهد الأسبوع استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، بباقة من أحدث الإصدارات الأدبية بأسعار مخفضة للجمهور، ومجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المتميزة، وتستمر فعالياته حتى 16 أكتوبر.

كما تشارك الهيئة بأحدث إصداراتها أيضا في فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، المقامة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والمعرض مستمر حتى 21 أكتوبر.

وتستمر مشاركة قصور الثقافة بمعرض "تراثنا للحرف اليدوية"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ويختتم غدا السبت 14 أكتوبر.

وفي المحافظات تشهد قصور الثقافة عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، إلى جانب الأنشطة المنفذة داخل مدارس المكفوفين وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم اللقاءات التوعوية حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية إلى جانب احتفالاتها المكثفة داخل وخارج قصور الثقافة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وفي دار الأوبرا المصرية بالقاهرة تستمر فعاليات المعرض الفني "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" المقام بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، حتى 18 أكتوبر الحالي.

وفيما يخص أخبار المسرح تواصل فرقة السامر تقديم عرض "المغامرة" على مسرح السامر بالعجوزة يوميا حتى نهاية أكتوبر (فيما عدا الثلاثاء من كل أسبوع).

ويشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، استمرار فعاليات الدورة ال30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، والتي يشارك بها 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، ويقام حفل الختام بعد غد الأحد 15 أكتوبر.

وضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، تعرض مجموعة من أفلام السينما العالمية، إلى جانب العروض السينمائية والأفلام الكرتونية التي تقدم للمرة الأولى بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة، ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية والفنية منها ورش تعليم الرسم، التصوير، الموسيقى، الكروشيه، كتابة الهيروغليفية، إلى جانب اللقاءات الثقافية والندوات الأدبية التي تتضمن مناقشة الكتب والروايات لكبار الأدباء والمفكرين.