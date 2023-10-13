عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل علي الحجار ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

صدى البلد

يحيي المطرب علي الحجار، ،حفلا في دار الأوبرا المصرية، يوم 26 أكتوبر، على مسرح النافورة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وكانت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، قد عقدت مؤتمرا صحفيا؛ لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التي يديرها المايسترو هاني فرحات، وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

رئيس الأوبرا المصرية: مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 يدعم القضية الفلسطينية

رئيس دار الأوبرا يرفض الرد على مخالفات مهرجان الموسيقى العربية

ومن جهته، علق رئيس دار الأوبرا خالد داغر، على مشاركة مدحت صالح في مهرجان الموسيقى العربية، رغم أن لديه سلسلة حفلات تحمل اسم "الأساتذة" في الأوبرا، قائلا: "هو يمثلنا.. والجمهور يحب أن يحضر حفلات لـ مدحت صالح دائما".  

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح المهرجان، فاصلا، للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، بمصاحبة عازف الكمان أحمد محمد درويش البحر، يليه فاصلا للمطربة أصالة بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

كما يتضمن الحفل مشاركة الموسيقار عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية.

الأوبرا المصرية افتتاح المهرجان الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة القضية الفلسطينية الكيلاني وزيرة الثقافة المايسترو هاني فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

المقاطعة هي الحل| ماكدونالدز مصر تصدر بيانا ردا على الغضب الشعبي.. والشركة تتبرأ من جرائم الاحتلال

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

ترشيحاتنا

طارق صبري: شيري عادل بتطبخ حلو.. وحياتي اختلفت بعد الجواز

التفاصيل الكاملة للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2023

مفيش ناس تدفن.. صحفي فلسطيني يشيع جثمان والده بمفرده| شاهد

طفل ألماني يهتف «الحرية لفلسطين» خلال مرور مظاهرات أمام منزله.. ورد فعل صادم

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ