تفاصيل حفل علي الحجار ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

يحيي المطرب علي الحجار، ،حفلا في دار الأوبرا المصرية، يوم 26 أكتوبر، على مسرح النافورة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وكانت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، قد عقدت مؤتمرا صحفيا؛ لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التي يديرها المايسترو هاني فرحات، وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن جهته، علق رئيس دار الأوبرا خالد داغر، على مشاركة مدحت صالح في مهرجان الموسيقى العربية، رغم أن لديه سلسلة حفلات تحمل اسم "الأساتذة" في الأوبرا، قائلا: "هو يمثلنا.. والجمهور يحب أن يحضر حفلات لـ مدحت صالح دائما".

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح المهرجان، فاصلا، للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، بمصاحبة عازف الكمان أحمد محمد درويش البحر، يليه فاصلا للمطربة أصالة بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

كما يتضمن الحفل مشاركة الموسيقار عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية.