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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رئيس دار الأوبرا يرفض الرد على مخالفات مهرجان الموسيقى العربية

خالد داغر
خالد داغر

رفض الدكتور خالد داغر الرد على استفسارات “صدى البلد” حول البلاغات التي تم تقديمها مؤخرا بخصوص مخالفات حدثت خلال دورات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في السابق.

وقال داغر أنه لا يعلم شيئا عن سير أى تحقيق في هذا الصدد كما أنه ليس جهة معنية وغير مخول بالحديث عن الأمر.
 

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وعلق رئيس دار الأوبرا خالد داغر على مشاركة مدحت صالح في مهرجان الموسيقى العربية رغم أن لديه سلسلة حفلات تحمل اسم "الأساتذة" في الأوبرا وقال: "هو يمثلنا والجمهور يحب أن يحضر حفلات لـ مدحت صالح دائما".

 

وعلق الموسيقار هاني فرحات، على توليه رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا: "شرف كبير ليا".

 

وقال هاني فرحات في حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"،: "نأمل أن تخرج الدورة المقبلة بشكل مختلف ونكون فخورين بها".


وأضاف هاني فرحات:"مهرجان الموسيقى العربية يقام منذ 31 سنة وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأقدم شيء جديد أكون فخور به ".

وتابع هاني فرحات:" تنسيق كامل مع وزيرة الثقافة ودار الاوبرا كي نعود إلى اصل مهرجان الموسيقى العربية ي يكون مهرجان علمي ويتم إلقاء الضوء على أبحاث علمية كثيرة ".

وعلى جانب آخر احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عام على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة أقيمت مساء الأحد 8 أكتوبر.


ففي السابعة والنصف مساء على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية( بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وانتصارات واحلام نجح فى تحقيق بعضها.

 

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