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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا جديدًة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جذابة ارتدت توب أنيق، واعتمدت تسريحة شعر مميزة مع مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها.

آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس"، والذي عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي.

 

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