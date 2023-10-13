مصطفى خاطر يدعم فلسطين ويطالب جمهوره بالتبرع بالدم لصالح الهلال الأحمر

دعم مصطفى خاطر، الأشقاء في غزة، وذلك بأن استجاب للحملة التي أطلقها الفنان أحمد فهمي بالتبرع بالدم؛ لصالح الجرحى الفلسطينيين في غزة.

وطالب مصطفى خاطر، جمهوره، بالتبرع للهلال الأحمر المصري؛ لمساعدة شعب فلسطين.

وعلى جانب آخر، يواصل الفنان مصطفى خاطر، تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسله الشهير “البيت بيتي”، والذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

ونشر مصطفى خاطر، صورة، من تصوير مسلسل “البيت بيتي” الجزء الثاني، وعلق عليها: "سلم يا رب سلم".

البيت بيتي" تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

البيت بيتي الجزء الأول

وتصدّر الجزء الأول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وعلق كريم سامي كيمز أحد مؤلفي المسلسل، على نجاحه، قائلا: "الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم 3 أقسام مهمين، رأي العاملين في الصناعة؛ لأننا بنتعلم من اللي ماعجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم، قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني، وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة".