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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يارب احميهم واحفظهم .. هنا الزاهد تدعم القضية الفلسطينية

الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد منشورا تدعم فيه القضية الفلسطينية بعد تفاقم الأزمة التى حدثت فى الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري.

وعلقت هنا الزاهد قائلة: " يارب احميهم وانصرهم ويطمنا عليهم ، لا إله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل".

 

آخر تصريحات هنا الزاهد:

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد علقت مؤخرا على الشائعات التى تداولت في الفترة الماضية بشأن أنباء انفصالها عن أحمد فهمي، وكانت حديث السوشيال ميديا. 

 

وردت هنا الزاهد بقوة على هذه الشائعات فى برنامج على راديو “نجوم إف إم”، قائلة: “لا ألتفت لمثل هذه الشائعات، ولا أرد عليها، فكل ما يشغلني هو عملي ومهنتي، وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه”.

 

تشجيع هنا الزاهد للنادي الأهلي:
وكانت الفنانة هنا الزاهد قد صرحت أيضا أن زوجها الفنان أحمد فهمي هو الذى جعلها تشجع النادي الأهلي “بالعافية”، على الرغم من أنها قبل الزواج كانت تشجع نادي الزمالك، معلقة: "قال  أبقى زملكاوية فبقيت أهلاوية".

 
وأضافت هنا الزاهد فى تصريحات على قناة “العربية مصر”: "أنا ما ينفعش أقول إني زملكاوية، وعشان كده أنا بشجع الأهلي، وأنا بمشي أموري مع أحمد، وده بيني وبينه، بس مش باخد أحمد على قد عقله، بسمع كلامه".

وتابعت هنا الزاهد، قائلة : "أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية، ولا أنظر إلى من يُصدِّر لي طاقة سلبية".

هنا الزاهد القضية الفلسطينية احمد فهمي

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