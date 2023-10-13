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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيسر تكشف عن أكبر شاشة عرض مجسمة ثلاثية الأبعاد بدون نظارة

آيسر تكشف عن أكبر
آيسر تكشف عن أكبر شاشة عرض مجسمة ثلاثية الأبعاد بدون نظارة

أزاحت علامة acer، الستار، عن أكبر شاشة عرض مجسمة ثلاثية الأبعاد، دون الحاجة إلى ارتداء نظارات، الأمر الذى يجعلها واحدة من أقوى وأحدث الشاشات المتواجدة حاليا حول العالم.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، صممت شاشة SpatialLabs View Pro 27 للمبدعين والمطورين، فميزتها الرئيسية أنها تقدم الصورة مجسمة ثلاثية الأبعاد بدون الحاجة لنظارات أو أى ملحقات أخرى.

توفر الشاشة SpatialLabs View Pro 27 نظام Immerse Audio الصوتي المتقدم الذى يعتمد على الذكاء الاصطناعي آيسر لأفضل تجربة مشاهدة على الإطلاق.

جاءت شاشة SpatialLabs View Pro 27 بقياس 27 بوصة بدقة عرض 4K، كما تقدم رؤية مميزة خصوصاً فى الإضاءة المنخفض، حيث تستخدم الشاشة وحدة تتبع العين لمتابعة موضع المستخدمين وحركتهم، وبالتالى تعديل الرؤية من كل الزوايا.

توفر الشاشة معدل تحديث متحرك بسرعة 160 هرتز فى الثانية، مع معدل سطوع 400 شمعة في المتر المربع، ومعايرة الشاشة بقدرة 2 Delta E لإعادة إنتاج الألوان فى أفضل صورة.

تعطيك الشاشة أيضاً تصميم ErgoStand المتوافق مع مسند VESA، لضبط إمالة الشاشة ودورانها وارتفاعها حسب أفضل زاوية عرض، مع منفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ DP 2.0، ومنفذ USB Type-A المزدوج.

يذكر أن الشاشة يتكون متاحة بالأسواق فى الربع الأول من عام 2024، ولكن لم يتم ذكر أى تفاصيل عن السعر حتى الآن.

Acer ثلاثية الأبعاد SpatialLabs View Pro 27 شاشة

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