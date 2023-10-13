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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمكياج ناعم.. خطيبة نجم الأهلي تبرز سحر ملامحها

سلمي صقر
سلمي صقر

حرصت سلمى صقر خطيبة مروان عطية لاعب النادي الأهلي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها اليومية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت سلمى صقر بإطلالة لافتة ترتدي مقلم باللونين الأبيض والاسود، مع مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وعلى جانب آخر قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من الاثنين الماضي، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.
 

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IMG_٢٠٢٣١٠١٣_١٤٣٦٠٢

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