طارق صبري: صفاء أبو السعود روحها حلوة و بتحب اللي بتعمله من قلبها

قال الفنان طارق صبري أن المشاركة في ملتقى الفنون لذوي الهمم من الأمور المهمة في مشواره الفني.

وعبر طارق صبري خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان عن سعادته بالمشاركة في العروض التمثيلية مع الأطفال على المسرح.

وعلق طارق صبري قائلا: تفاجأت بمشاركة القديرة صفاء أبو السعود خلال إحدى البروفات على المسرح، معقبا:"روحها حلوة و بتحب اللي بتعمله من قلبها".

وأكد طارق صبرى أن صفاء أبو السعود من الفنانات القديرات التي تمثل بعمق في أي دور تقوم به، علاوة على نشاطها في فريق العمل الذي تقوم به والروح الحلوة التي تنشرها.