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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيراً.. سوني تسمح بـ بث ألعاب PlayStation 5

سونى
سونى

كشفت شركة سوني اليابانية عن ميعاد إطلاق ميزة جديدة لمشتركى PlayStation Plus Premium تمكنهم من بث ألعاب PlayStation 5، وهى التى كانت متواجدة مع ألعاب بلاى ستيشن 3 و 4 .

وبحسب موقع سونى الرسمي، من المنتظر أن تكشف سوني في 17 أكتوبر الجارى عن خدمة خدمة بث الألعاب أولاً في اليابان، ثوم أوروبا فى 23 أكتوبر، بينما أمريكا الشمالية فى 30 أكتوبر.

ستكون الخدمة متوفرة فقط مع ألعاب PlayStation 5 المدعومة ضمن قائمة ألعاب PlayStation Plus وتجارب الألعاب، بجانب الألعاب الخاصة بأعضاء PlayStation Plus Premium,

ومن بين أشهر هذه الألعاب، Spider-Man: Miles Morales و Ghost of Tsushima و Horizon Forbidden West و Mortal Kombat 11.

تدعم الألعاب دقة 4K و 1440 بيكسل و 1080 بيكسل و 720 بيكسل بمعدلات إطارات تصل إلى 60 إطارًا في الثانية، بجانب دعم تقنية HDR.

يمكنك الحصول على خدنة البث على PlayStation 5 لمشتركي PlayStation Plus Premium، بتكلفة 160 دولارًا سنويًا.

يذكر أن سونى تستعد لإطلاق الجهاز المحمول PlayStation Portal بعد أسبوعين فقط من اليوم.

سوني PlayStation Plus Premium PlayStation 5 PlayStation PlayStation Plus

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