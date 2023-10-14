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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: عمرو محمود ياسين موهوب وقدم "الفريدو" بفكر شبابي

الهام شاهين
الهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بردود الافعال التى وصلتها عن دوره ضمن أحداث حكاية “ الفريدو ” ، والتى حققت نجاح كبير .

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد  : أري ان عمرو محمود ياسين مؤلف العمل فنان موهؤب للغاية ، وقدم برفقة كاتبتان موهبات سيناريو رائع ، بفكر شبابي جديد .

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كما أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بإطلاق اسمها على الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. 

وقالت إلهام شاهين  : أنا في قمة سعادتي بهذا الأمر، فإطلاق اسم فنان على دورة مهرجان شىء رائع، ويكون أعلى من فكرة حصول الفنان على جائزة أو تكريم ، بل إنها بمثابه تتويج لمشواره الفني وتقدير له قدمه من أعمال بشكل كامل.  

حكاية الفريو ضمن حكايات مسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود  ، وقامت ببطوله  الحكاية النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ،  ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين النجمة الهام شاهين عمرو محمود ياسين مهرجان الاسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

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