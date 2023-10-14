إلهام شاهين: عمرو محمود ياسين موهوب وقدم "الفريدو" بفكر شبابي

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بردود الافعال التى وصلتها عن دوره ضمن أحداث حكاية “ الفريدو ” ، والتى حققت نجاح كبير .

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أري ان عمرو محمود ياسين مؤلف العمل فنان موهؤب للغاية ، وقدم برفقة كاتبتان موهبات سيناريو رائع ، بفكر شبابي جديد .

كما أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بإطلاق اسمها على الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقالت إلهام شاهين : أنا في قمة سعادتي بهذا الأمر، فإطلاق اسم فنان على دورة مهرجان شىء رائع، ويكون أعلى من فكرة حصول الفنان على جائزة أو تكريم ، بل إنها بمثابه تتويج لمشواره الفني وتقدير له قدمه من أعمال بشكل كامل.

حكاية الفريو ضمن حكايات مسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، وقامت ببطوله الحكاية النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.