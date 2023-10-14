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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حرب أكتوبر وعبقرية المصريين.. ندوة في مكتبة مصر الجديدة اليوم

صدى البلد

تطلق مكتبة مصر الجديدة، اليوم، فى تمام الساعة الخامسة مساء، ندوة تحت عنوان "حرب أكتوبر وعبقرية المصريين" بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين على انتصارات أكتوبر المجيدة، التى أصبحت نموذجا يحتذى به فى فنون الحروب ودليلا على براعة التخطيط الاستراتيجى وتأتى الندوة فى إطار برنامج المكتبة عن شهر أكتوبر.

ويشارك فى الندوة الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: تعد حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي ستتحدث عنها الأجيال جيلا ورا جيل لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية متكاملة الأركان، حيث فرضت الإرادة المصرية نفسها حينذاك على كل وسائل الإعلام الدولية عامة والأمريكية وتسابق الأدباء فى تسجيل مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها.

تتناول الندوة مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها وكيف كانت تدور المعركة وتفاصيل الإعداد للمعركة وخطة الخداع الاستراتيجى مرورا بحرب الاستنزاف التى مهدت للمعركة حتى أكتوبر عام 1973 يوم العبور والانتصار العظيم.

من جانب آخر تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة بعنوان "مشاجرات الأطفال المشكلة والحل" أون لاين عبر زوم، وذلك فى الساعة 12 من ظهر اليوم السبت وتتناول الندوة مشاجرات الأطفال التى تعتبر من أكبر الأمور المُزعجة للآباء والأمهات، إلا أن الأطفال يمكن أن يتعلموا الكثير من اختلافاتهم مع الآخرين. 

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وتدور محاور الندوة حول كيف نجعل من الاختلافات عاملا مساعدا يساعدهم فى تنمية مهارات التواصل والتعامل مع الآخر وضرورة الاختلاف لبناء شخصية الأطفال دور الآباء فى التعامل مع هذا الخلاف وتحويله إلى شكل ايجابى، يقدم الندوة الدكتورة هدير محمد استشارى صحة نفسية وتعديل سلوك.

مكتبة مصر الجديدة أستاذ التاريخ الحديث التخطيط الإستراتيجي الجمعية المصرية للدراسات التاريخية الخداع الاستراتيجي الدكتور نبيل حلمي

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