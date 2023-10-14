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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بإنهاء حياة كهربائي وإصابة شقيقه في القليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بقتل كهربائي وإصابة شقيقه فى مشاجرة بينهما دائرة مركز شرطة طوخ، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال كهربائى مصاب بجرح طعنى في الجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه مصاب بعدة كدمات متفرقة في الجسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين توفي أحدهما خلال محاولة إسعافه إثر إصابته بجرح طعنى، و3 أشخاص من بينهم مُصابان بعدة جروح قطعية وكدمات بالجسم، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وذلك لخلافات جيرة سابقة بينهم وعلى أثرها نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم.

وقام أحد المتهمين بإحداث إصابة شقيق المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

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