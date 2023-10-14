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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

مجدي الهواري و دنيا
مجدي الهواري و دنيا عبد المعبود

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هل عاد فيروس كورونا.. 10 تطورات حديثة يجب معرفتها

مع ظهور متغيرات جديدة، هناك سؤال شائع حول عودة فيروس كورونا، حيث قال المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء "حالات الإصابة بكوفيد-19 ترتفع مرة أخرى وهناك سلالة جديدة شديدة التحور تظهر في جميع أنحاء العالم، يبدو الأمر كما لو أننا كنا هنا من قبل...".

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في السعودية.

تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية

أكدت المنظمة العالمية،  أن من المحتمل أن تقتل السكتة الدماغية 10 ملايين بحلول عام 2050، إذا كان لنا أن نصدق التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، والذي نشر في مجلة لانسيت لعلم الأعصاب، فإن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية سوف تزيد بنسبة 50٪ من 6.6 مليون في عام 2020 إلى 9.7 مليون في عام 2050،  وهذا يلفت انتباهنا إلى واحدة من الأمراض الأكثر خطورة ويحتم معرفة عوامل الخطر،  السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة يتضرر فيها الدماغ بسبب انقطاع إمدادات الدم.

محظوظين في الفلوس|هذه الأبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار المالي

 في حين أن علم التنجيم لا يقدم طريقًا مضمونًا للنجاح المالي، إلا أنه يمكن أن يقدم نظرة ثاقبة لسمات الشخصية التي يمكن أن تكون مفيدة في التعامل مع الشؤون المالية، قام باردومان سوري، وهو منجم مشهور ومستشار فاستو ومتحدث تحفيزي، بالتعمق في أفضل 3 أبراج  معروفة بكفاءتها في الإدارة المالية.

في عيد ميلادها… إطلالات اثارت الجدل لـ جوري بكر

يصادف 14 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة جوري بكر و التي أتمت اليوم عامها الـ 35، وتعتبر من النجمات االلاتي تجذب الأنظار نحوها بأناقتها و جمالها.

علامتان تظهران على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي قد يترتب عليها الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة، كالإصابة بالسكتة الدماغية أو تجلط الشرايين، نتيجة تكون قوة دفع الدم باتجاه جدان الشرايين بشكل عال ومستمر.

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول احتفال المخرج مجدي الهواري بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود غدا.

مجدي الهواري دنيا عبد المعبود جوري بكر محظوظين في الفلوس السكتة الدماغية هيفاء وهبي

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