نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مع ظهور متغيرات جديدة، هناك سؤال شائع حول عودة فيروس كورونا، حيث قال المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء "حالات الإصابة بكوفيد-19 ترتفع مرة أخرى وهناك سلالة جديدة شديدة التحور تظهر في جميع أنحاء العالم، يبدو الأمر كما لو أننا كنا هنا من قبل...".

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في السعودية.

أكدت المنظمة العالمية، أن من المحتمل أن تقتل السكتة الدماغية 10 ملايين بحلول عام 2050، إذا كان لنا أن نصدق التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، والذي نشر في مجلة لانسيت لعلم الأعصاب، فإن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية سوف تزيد بنسبة 50٪ من 6.6 مليون في عام 2020 إلى 9.7 مليون في عام 2050، وهذا يلفت انتباهنا إلى واحدة من الأمراض الأكثر خطورة ويحتم معرفة عوامل الخطر، السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة يتضرر فيها الدماغ بسبب انقطاع إمدادات الدم.

في حين أن علم التنجيم لا يقدم طريقًا مضمونًا للنجاح المالي، إلا أنه يمكن أن يقدم نظرة ثاقبة لسمات الشخصية التي يمكن أن تكون مفيدة في التعامل مع الشؤون المالية، قام باردومان سوري، وهو منجم مشهور ومستشار فاستو ومتحدث تحفيزي، بالتعمق في أفضل 3 أبراج معروفة بكفاءتها في الإدارة المالية.

يصادف 14 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة جوري بكر و التي أتمت اليوم عامها الـ 35، وتعتبر من النجمات االلاتي تجذب الأنظار نحوها بأناقتها و جمالها.

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي قد يترتب عليها الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة، كالإصابة بالسكتة الدماغية أو تجلط الشرايين، نتيجة تكون قوة دفع الدم باتجاه جدان الشرايين بشكل عال ومستمر.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول احتفال المخرج مجدي الهواري بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود غدا.