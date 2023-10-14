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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مجدي الهواري ودنيا
مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول احتفال المخرج مجدي الهواري بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود غدا.

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وكشف حساب الاستايلست دينا عبد المعبود على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.

وتتمتع دنيا عبد المعبود، بذوق راقي و أنيق في أختيار ، الإطلالات التي تظهر بها فهي تميل إلي التصميمات الشبابية و العصرية التي تكشف عن رشاقتها.

وتحرص دنيا عبد المعبود، على اتباع أحدث صيحات الموضة العالمية، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد دنيا عبد المعبود على تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيطة و التي تبرز جمالها.

إليكم الصور….

دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود

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