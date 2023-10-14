حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في السعودية.

تألقت هيفاء وهبي في الحفل بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت عباءة باللون الأخضر واتسمت ببعض النقوشات الملفتة و الشراشيب المنسدلة وقد حملت توقيع مصممم الأزياء السعودي عبد الرحمن الرميزان.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي و نسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة الحجم من دار الأزياء العالمية Hermès وقد يصل سعرها إلى 105,885 دولار ، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي