عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة جديدة.. الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفي العودة وبيان عاجل لحماس

حماس
حماس

أكدت حركة المقاومة حماس بأن قوات الاحتلال الفاشي تصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالاعتداء المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة وهو ما يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه الفلسطينيين في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وقالت حماس في بيان لها : هنا نُشيد بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

وأتم المقاومة بيانها : في هذا السياق ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

استهداف شقة حامد السنوار شقيق رئيس حركة حماس في غزة

نداء مهم من حركة حماس لأبناء الشعب الفلسطيني | تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب الترحيل القصري للفلسطينيين.. الصليب الأحمر يوجه اتهامات للاحتلال

خمسون عامًا على معركة المنصورة الجوية..قصة إذلال مصر لإسرائيل فوق سماء الدلتا

الجيش الأمريكي: وصول مقاتلات من طراز إف - 15 إلى الشرق الأوسط

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية.. تفاصيل

طوفان الأقصي.. إسرائيل: مصرع 1400 شخص وإصابة الآلاف في هجوم المقاومة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عاد فيروس كورونا.. 10 تطورات حديثة يجب معرفتها

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

فيديو

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ