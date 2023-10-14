جريمة جديدة.. الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفي العودة وبيان عاجل لحماس

أكدت حركة المقاومة حماس بأن قوات الاحتلال الفاشي تصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالاعتداء المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة وهو ما يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه الفلسطينيين في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وقالت حماس في بيان لها : هنا نُشيد بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

وأتم المقاومة بيانها : في هذا السياق ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.

