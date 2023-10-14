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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 15 محافظة.. تفاصيل المساعدات المقدمة لـ غزة عبر معبر رفح.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قطاع غزة.. كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل الحملة الموسعة للتبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين، قائلًا إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أطلق منذ أيام حملة شعبية كبيرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “زمزم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت"، أن هذه الحملة يشارك فيها جميع أفراد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حيث يتم تجميع آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والأغطية وكل ما يلزم الأسر في قطاع غزة.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن الحملة انتشرت في أكثر من 15 محافظة، وتم تجميع آلاف من أكياس الدم بواسطة الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية بمشاركة شباب التحالف ومبادرة حياة كريمة.

غزة قطاع غزة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤسسة صناع الخير توك شو صدى البلد

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