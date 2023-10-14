برلماني: الموقف في غزة مأساوي والتمسك والصمود على الأرض هو الحل

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الموقف الحالي في غزة مأساوي للغاية، حيث يوجد نقص حاد في الأدوية، ولا يوجد حصر لعدد الوفيات والمفاوضات مغلقة تمامًا.



وأضاف “القط” عبر زووم ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن حاليًا ما يتم التفاوض عليه هو توفير ممرات إنسانية لمرور المساعدات، معقبًا: “الموقف معقد للغاية ونتمنى يكون فيه بارقة أمل”.



وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مصر موقفها فيما يخص نزوح أهل غزة إلى سيناء، متابعًا أن التمسك والصمود على الأرض هو الحل الوحيد والدائم.