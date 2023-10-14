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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يوجه نداءّ عاجلا لجيش الاحتلال بشأن المدنيين في غزة

صدى البلد

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن الحروب لها قواعد ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة.

ومنذ وقت قليل، كشف مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن عشرات الآلاف من أهالي غزة فروا باتجاه الجنوب.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى أن ذلك جاء بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.

وبين المكتب على موقعه الإلكتروني أنه: "قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية".

ويشار إلى أن  منظمة الصحة العالمية، قد دعت دولة الاحتلال إلى إلغاء أوامرها لأكثر من مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا".

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