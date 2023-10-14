من لبنان.. وزير خارجية إيران يهدد إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن المقاومة في وضع ممتاز، وهي مستعدة للرد على الأعمال الإجرامية الصهيونية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجية إيران من سفارة بلاده في بيروت.

وهدد أمير عبد اللهيان قوات الاحتلال الإسرائيلي قائلا: “في حال توسيع نطاق الحرب، فإنّ المقاومة هي التي ستقرر ما ستفعله”.

وأضاف: “المقاومة هي التي ستحدد الشروط التي تريدها في حال وقف الحرب العدوانية الحالية”.

وتابع: “الأهم هو وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة”.

وواصل: “خلال اللقاءات التي أجريتها مع البعض من قادة المقاومة في بيروت، فإن المقاومة تعيش في وضع ممتاز جدا ولها الاستعداد التام للرد على الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني”.

وأردف وزير الخارجية الإيراني: “يجب وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة فورا”.

واستطرد عبد اللهيان: “اقترحنا عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة”.