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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طمنوني على ماما.. طفلة فلسطينية تسأل عن مصير والدتها بعد قصف منزلهم في غزة

دموع الأطفال لا تتوقف
دموع الأطفال لا تتوقف في غزة

ظهرت طفلة فلسطينية من قطاع غزة، في مقطع فيديو وهي تبكي متسائلة عن مصير والدتها بعد قصف منزلهم.

وبدت الطفلة الفلسطينية شاحبة الوجه والدموع تنهمر منها، ويعلو جبهتها التراب جراء القصف الإسرائيلي الغاشم الذي طال منزلها في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الثامن على التوالي.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.

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