قرعة علنية لوحدات مستحقي سكن بديل العشوائيات في رأس غارب

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، عن إجراء القرعة العلنية لتوزيع وحدات سكنية (شقق) للمستحقين في مرحلة التخطيط العمراني لمنطقة العشوائيات، ضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن لائق للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للجميع، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وتمثلت المرحلة الثالثة في تخصيص (44) وحدة سكنية (شقة) للفائزين في القرعة العلنية التي جرت اليوم بقاعة اجتماعات الوحدة المحلية بحضور العديد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم وفرحهم بهذه الفرصة المباركة.

مبادرة تحقق الأحلام

وأشاد نديم بالمبادرة الرائدة التي تمثلت في تحويل العشوائيات إلى مجتمعات مُنظمة ومُستدامة. وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق تحول حضري شامل يوفر بيئة حياتية صحية وآمنة لجميع المواطنين.

فرصة للمستقبل

أعرب المواطنون الفائزون عن سعادتهم الكبيرة وامتنانهم للفرصة الجديدة التي ستُمكنهم من العيش في منازل تلبي احتياجاتهم وتحقق أمانيهم. وأثنوا على الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.

واختتم نديم الحدث بالشكر للجميع الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة وأعرب عن امتنانه لدعم الحكومة المستمر وجهودها المخلصة لتحسين ظروف المواطنين. وتعتبر هذه القرعة العلنية خطوة هامة نحو بناء مجتمعات قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية.