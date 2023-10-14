شاهد.. صور جديدة لتحطم طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا بغلاف غزة

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 صورا جديدة للطائرة الإسرائيلية التي تحطمت في غلاف قطاع غزة وكان على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال.

وتظهر الصور المنشورة من القناة الـ13 العبرية، أجزاء من الطائرة وهي محترقة بالكامل، بعد تعرضها لقذيفة أطلقها مقاومين فلسطينيين قرب مستوطنة بئيري بغلاف غزة.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها وعلى الرغم من انصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.

الطائرة الإسرائيلية المدمرة