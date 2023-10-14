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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كومة تراب.. فيديو يوثق حجم الدمار في قطاع غزة.. شاهد

الدمار في قطاع غزة
الدمار في قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي، بغارات وحشية متواصلة تسببت في دمار المنشآت والمباني ودمرت مدن كاملة وحولتها إلى كومة من التراب.

ولم يتوقف التعسف الإسرائيلي عند هذا الحد، وإنما قطعت كل إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، الذي شهد أزمة إنسانية مروعة منذ السبت الماضي.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.

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