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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري من أوغندا: مصر حريصة على نقل خبراتها لدول حوض النيل

صدى البلد

التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال زيارته الرسمية إلى أوغندا، مهندسي الري المصري بأوغندا في مقر استراحات الري المصري بمدينة جينجا لمتابعة اعمال البعثة، ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر واوغندا التى يشرف عليها اعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع اوغندا.

ورافق الوزير خلال اللقاء السفير منذر سليم السفير المصري في أوغندا وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا ،

واثني الدكتور سويلم على دور بعثة الري المصري بأوغندا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتى الآن ، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل .

واستعرض الدكتور سويلم مهام بعثة الرى المصرى فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الاشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائى في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي وتقديم كافة سبل الدعم الفني للاشقاء من دولة أوغندا .

وصرح الدكتور سويلم بأن تواجد بعثة الرى المصرى باوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول ، مثل ما تحقق فى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه ، وحفر عدد ٧٥ بئر جوفي فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني اوغندا .

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