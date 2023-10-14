أبطال المنصورة يحصدون 6 ميداليات متنوعة في بطولة الدقهلية للوشو كنغ فو

شارك نادي المنصورة الرياضي بـ ١٤ لاعبا في مرحلة تحت ١٤ سنة وعدد ٥ لاعبين تحت ١٦ سنة في بطولة الدقهلية الرسمية المقامة في استاد المنصورة الرياضي يوم ٩ أكتوبر المؤهلة لبطولة الجمهورية للوشو كونغ فو.

وحصد لاعبو نادي المنصورة ميدالية ذهبية و٢ ميدالية فضية و٣ ميداليات برونزية، حيث فاز اللاعب حمدي السيد صبري بالمركز الأول وزن ٥٢ كجم تحت ١٤ سنة

وفاز اللاعب كريم اكرم محمد بالمركز الثاني وزن ٤٥ كجم تحت ١٤ سنة، واللاعب ابراهيم سعيد عبدالعزيز بالمركز الثاني وزن ٥٢ كجم تحت ١٦ سنة.

كما فاز اللاعب سيف احمد علي مصطفى بالمركز الثالث وزن ٤٥ كجم تحت ١٤ سنة، واللاعب محمد أسر محمد عبدالباقي سمك بالمركز الثالث وزن ٦٠ كجم تحت ١٤ سنة، واللاعب عبدالعظيم احمد عبدالعظيم مركز ثالث وزن ٦٠ كجم تحت ١٦ سنة

وقام مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي برئاسة العميد محمد البسيوني بتهنئة الجهاز الفني واللاعبين وتحفيزهم علي الفوز في جميع البطولات القادمة.

واكد الدكتور أسامة محمد سلامة عضو مجلس الإدارة و المشرف على اللعبة، على عودة مكانة نادي المنصورة في مختلف الانشطو الفردية والجماعية.

وطالب اللاعبين بحصد المراكز الأولي ورفع اسم نادي المنصورة الرياضي ،وقام بتقديم الشكر لأحمد سنكاب رئيس الجهاز الفني علي المجهود المبذول .

ويضم الجهاز الفني لنادي المنصورة للوشو كونغ فو:

كابتن / احمد سنجاب رئيس الجهاز الفني

كابتن /محمد حجاج مدير الجهاز الفني

كابتن / محمد فتحي مدرب

كابتن / عبدالحافظ رمضان مدرب

كابتن /محمد ماهر مدرب