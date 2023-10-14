عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

كشفت الفنانة عبير منير، تفاصيل مشاركتها في فيلم الخميس اللي جاي مع الفنان عمرو عبد الجليل والفنان بيومي فؤاد، المنتظر عرضه في السينمات قريبا.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن فيلم الخميس اللي جاي، مختلف وبه فانتازيا كوميدية وبه نقلات بأزمنة مختلفة، مشيرة إلى أنها تجسد بالفيلم دور والدة الفنانة مي كساب، تعيش في عشرينات القرن الماضي وهي شخصية أرستقراطية ترفض زواج ابنتها في إطار كوميدي.

وحول تعاونها مع عمرو عبد الجليل، قالت إنه فنان مبدع ودمه خفيف وتلقائي والأفيهات الكوميدية حاضرة في ذهنه، مؤكدة على روح التعاون بين الممثلين بالفيلم خلال كواليس التصوير، وروح الدعابة بينهم.

وتابعت عبير منير، إن ديكور الفيلم الرئيسي كان في قصر قديم بالمقطم وشكله مميز بالتصوير، مشيرة إلى أن مشاهد الرعب الكوميدية في الفيلم، لم تؤثر عليها في الواقع.

سر اختفاء ابنتها ابنتها مريم قورة

كما كشفت الفنانة عبير منير، سر ابتعاد ابنتها مريم قورة عن التمثيل بعد مشاركتها وهي طفلة في فيلم غاوي حب للفنان محمد فؤاد والفنان رامز جلال.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن ابنتها مريم قورة شاركت فقط في فيلم غاوي حب، ولم تحب الفن فقررت الابتعاد حتى تزوجت، مؤكدة أن الاستمرار في الفن يحتاج إلى الحب والشغف له.

وأضافت عبير منير أن ابنتها ملك قورة، أحبت الفن وقررت الاستمرار فيه وأصبحت نجمة حاليا وتنتقي أعمالها بحرص.

حقيقة زواج ابنتها ملك قورة

كما ردت الفنانة عبير منير، على الشائعات التي ترددت حول ابنتها الفنانة ملك قورة، بين الحين والآخر وتضمنت زواجها من أحد الشخصيات.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، أن ابنتها ملك قورة، لم تتزوج كما يشاع، وعلقت على ذلك قائلة: «كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير»، وحول وجود أخبار سعيدة حول ملك قورة قريبا، أجابت في رد مقتضب: «إن شاء الله».

أعمال زوجها الأسبق أسامة أنور عكاشة

وحول كم الأعمال الفنية لزوجها الأسبق -الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة- والتي لم تخرج للنور، قالت عبير منير، أن هذه الأعمال ليست كثيرة، لكن هناك أعمال منها مكتوبة يمكن أن يتم صناعتها فنيا، وكان أخر عمل فني مكتوب بالكامل هو فيلم الإسكندراني، الذي يتم تصويره حاليا.

وتابعت عبير منير أن هناك أعمال كتبها أسامة أنور عكاشة قبل وفاته، عبارة عن ملخصات أو حلقات قليلة من الممكن أن يتم استكمالها، ولكن كم هذه الأعمال ليست كثيرة.

وحول توحد المشاهد مع أعمال أسامة أنور عكاشة، قالت عبير منير، أن الكاتب الكبير الراحل كان فكر وموسوعة، وكان لا يكتب إلا عندما يكون هناك فكرة عميقة في ذهنه يريد أن يوصلها للمشاهد، أو تأريخ حقبة معينة في تاريخ مصر، وكان يحرص على تقديم مُثل ومبادئ في أعماله الفنية.

عبير منير

يذكر أن الفنانة عبير منير لديها 3 ابناء، هم: ملك قورة، مريم قورة، أدهم قورة، واستمرت ملك في مجال الفن واحترفته، بينما اكتفت مريم بالمشاركة في فيلم غاوي حب وهي طفلة، مع الفنان محمد فؤاد، والفنان رامز جلال.

وتنتظر الفنانة عبير منير عرض فيلم الخميس اللي جاي، التي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، ومي كساب وحسام داغر.

فيلم الخميس اللي جاي

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الخميس اللي جاي لـ الفنان عمرو عبد الجليل، البوستر الدعائي الخاص بالفيلم، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

واحتوى البوستر الدعائي لفيلم الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل، على جميع الأبطال، وتم تصنيف جمهور الفيلم، للعرض العام.

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح.