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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 14-10-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقر سعر اليورو اليوم السبت 14-10-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 32.64 جنيه للشراء، و32.82 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.65 جنيه للشراء، و32.92 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 32.73 جنيه للشراء، و32.87 جنيه للبيع.

ويقدم "موقع صدي البلد "، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

32.73 جنيه للشراء.

32.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

32.64 جنيه للشراء.

32.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

32.51 جنيه للشراء.

32.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

32.65 جنيه للشراء.

32.92 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

32.54 جنيه للشراء.

32.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

32.80 جنيه للشراء.

32.90 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

32.74 جنيه للشراء.

32.0 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس
 

32.74 جنيه للشراء.

33.02 جنيه للبيع.

الجنيه المصري أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

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