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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 2215

عدوان الاحتلال
عدوان الاحتلال

قالت وزارة الصحة بغزة ، إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 2215 على الأقل، بالإضافة إلى 8714 جريحا.

وأضافت وزارة الصحة ، أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ 54 شخصا.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم ، إن 324 فلسطينيا استشهدوا وأصيب ألف في غارات جوية إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم (السبت) ، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع .

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت فيما أصيبت حوالى 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن، وفقا لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت) إنه رصد «تحركا ضخما» لمدنيين فلسطينيين صوب جنوب قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إصدار أمر لسكان مدينة غزة بتركها بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من هجوم حركة (حماس) الأسبوع الماضي. 

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على «حماس» بسبب الهجوم الذي وقع قبل أسبوع وقتل خلاله مقاتلوها 1400 إسرائيلي واحتجزوا عشرات الأشخاص.

 ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة الذي تديره «حماس»، والذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وقصفته بضربات جوية غير مسبوقة.

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