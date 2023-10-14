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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صادر عن منظمة الصحة العالمية.. بدء اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أنه تم البدء في عقد اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام بها لشرح تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن منظمة الصحة العالمية ( AWaRe Classification ) .

وتناولت الاجتماعات شرح الاجراءات المطلوب اتخاذها تجاه الإلتزام بها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من المقاومة لمضادات الميكروبات

وتعقد الاجتماعات بالمستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور  هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى  والدكتورة ايمان عبدالله مدير عام إدارة الصيدلة والدكتور احمد الدمرداش مدير إدارة المعامل.

هذا ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات لتغطية جميع المستشفيات على مدار شهر اكتوبر 2023.

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إدارة مكافحة العدوي المضادات الحيوية مضادات الميكروبات منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة ا منظمة الصحة مكافحة العدوى

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