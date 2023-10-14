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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسألة حياة أو موت: الأونروا تحذر من نفاد المياه في غزة وسجون الاحتلال

عدوان الاحتلال
عدوان الاحتلال


حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن "أكثر من مليوني شخص معرضون للخطر مع نفاد المياه" في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

أضافت "لقد أصبحت مسألة حياة أو موت. إنه أمر لابد منه".
وذكر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا : " يجب أن يتم تسليم الوقود الآن إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص".

تابع "نحن بحاجة إلى نقل الوقود إلى غزة الآن. الوقود هو السبيل الوحيد للناس للحصول على مياه الشرب المأمونة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الناس سوف يموتون من الجفاف الشديد، ومن بينهم الأطفال الصغار وكبار السن والنساء. الماء الآن هو شريان الحياة الأخير المتبقي. وإنني أناشد رفع الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية الآن".

من جانبه، أرسل المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية "يطالب فيها بالتراجع الفوري عن قرار قطع المياه والكهرباء" عن الأسرى الفلسطينيين في "الأجنحة الأمنية" "من السجون الإسرائيلية.


قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 2215 على الأقل، بالإضافة إلى 8714 جريحا.
وأضافت أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ 54 شخصا.
قالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن 324 فلسطينيا استشهدوا وأصيب ألف في غارات جوية إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت الأمم المتحدة اليوم (السبت) أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع .

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت فيما أصيبت حوالى 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم (السبت) إنه رصد «تحركا ضخما» لمدنيين فلسطينيين صوب جنوب قطاع غزة وذلك بعد يوم من إصدار أمر لسكان مدينة غزة بتركها بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من هجوم حركة (حماس) الأسبوع الماضي. 

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على «حماس» بسبب الهجوم الذي وقع قبل أسبوع وقتل خلاله مقاتلوها 1400 إسرائيلي واحتجزوا عشرات الأشخاص. ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة  والذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وقصفته بضربات جوية غير مسبوقة.

 

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