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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل لجنة الدفاع بالشيوخ يدعو إلى توحيد الصف العربي لنصرة القضية الفلسطينية

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن  القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها في ظل وجود مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي بتصفية أصحاب الأرض وإجبارهم علي تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف أو النزوح عن أراضيهم.


جاء ذلك في كلمة اللواء طارق نصير في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد نصير، أن الموقف المصري واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية وهي تسوية عادلة وشاملة تساهم في استقرار المنطقة والحد من التوترات في الشرق الأوسط ويرتكز علي الدعم اللا محدود للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة وحقهم في إنشاء دولتهم المستقلة علي حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما اقرته مواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف عضو البرلمان العربي ،أن الفلسطينيين يخوضون معركة وجود للدفاع عن حقوقهم وأراضيهم في مواجهة اعتداءات بربرية من محتل غاشم يخالف كافة الأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

ووجه أمين عام حزب حماة الوطن التحية للشعب الفلسطيني الصامد الذي يخوض معركة من أجل الوجود في ظل الخزان الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد اللواء طارق نصير على أهمية توحيد الصف العربي لمواجهة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وبخاصة الأطفال والنساء.

وشدد علي أن الأمن القومي المصري لا تهاون فيه ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف أو أي مسمى من المسميات وان السيادة المصرية ليست مستباحة.

وأكد أن الجيش المصري قادر على حماية البلاد برا وجوا وبحرا تجاه من تسول له نفسه الاقتراب من حدود مصر.

وطالب عضو البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لهم وضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

القضية الفلسطينية الشرق الاوسط

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