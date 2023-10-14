مدبولي يتفقد مشروع مجمع الصناعات المغذية ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو بمحافظة بورسعيد.
ورافق رئيس الوراء ، وزير وزير التنمية هشام امنة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.
واستمع مدبولي، لشرح حول المشروع والذي يضم ٧٢ مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسط وصناعات الغذائية وأنشطة هندسية وبتروكيماويات وغزل ونسيج .
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع انتاج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.
واستمع مدبولي، لشرح حول عمل المصنع وانتاجه يوميا وسنويا وعدد العمالة بالمصنع