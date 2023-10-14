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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مشروع مجمع الصناعات المغذية ببورسعيد

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو بمحافظة بورسعيد.

ورافق رئيس الوراء ، وزير وزير التنمية هشام امنة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي، لشرح حول المشروع والذي يضم ٧٢ مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسط وصناعات الغذائية وأنشطة هندسية وبتروكيماويات وغزل ونسيج .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع انتاج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.

واستمع مدبولي، لشرح حول عمل المصنع وانتاجه يوميا وسنويا وعدد العمالة بالمصنع 

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

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