المؤتمر: استقبال حملة السيسي الانتخابية "44 جهة" إشارة لثقة الجميع في قدراته

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن إعلان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي استقبال 538 شخصًا يمثلون 44 جهة مختلفة بين أحزاب ونقابات واتحادات وكيانات شبابية دليل قوي على شعبية الرئيس السيسي من قبل ممثلي أوسع طيف من المجتمع والقطاعات المختلفة كما أنها تدل على توافق واسع ودعم قوي لسياسته وإنجازاته في إشارة لثقة الجميع في قدراته وفعاليته كزعيم ورئيس للبلاد بالاضافه الى أنها تعد رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن الشعب المصري يدعم ويثق في قيادته، وهو أمر يعزز مكانة مصر على الصعيد الدولي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الرئيس السيسي يحظي بدعم وتأييد شعبي كبير من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر تحت قيادته كما أن هذا الدعم الواسع يدل على تقدير الناس للإصلاحات والتحسينات التي تم إحرازها خلال فترات رئاسته.

وناشد فرحات المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا إن المرحلة القادمة سيحصد المصريين ثمار المشروعات القومية، وسيشعر المواطنين بما تحقق من انجازات ورؤية مصر 2030 ، والإنجازات التي تحققت في بناء الإنسان، وتطوير العشوائيات وغيرها من الإنجازات الكبيرة.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بما أعلنته الحملة الانتخابية بتأكيد الرئيس السيسي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى جميع الوجوه والأنشطة لتجنب أي تداخل بين مهام الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي، وضمان عدم استخدام موارد الدولة في حملة الانتخابات و هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية في مصر .

وكانت قد عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمناً على دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكداً أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

وأعرب وفد الكيانات الشبابية عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف بتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرين إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي إطار قيام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بلقاء عدد من الجهات والمؤسسات والشخصيات العامة التي تعبر عن مكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة القاهرة، الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

كان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي قدم التحية والتقدير للدكتور أحمد جلال على زيارته لمقر الحملة، مؤكداً أن الحملة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، مشيرا الى أن الأزمة الاقتصادية عالمية ومشكلة العملة منتشرة في جميع أنحاء العالم وأننا تجاوزنا الجزء الصعب، مضيفاً أن الدولة بذلت جهد كبير خلال التسع سنوات الماضية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي، أنه لا يتوانى عن تقديم ما يخدم الصالح العام، معبراً عن رغبته الصادقة في النهوض بلادنا إلى الأمام، مشيراً إلى أن هناك ثلاث محاور أساسية لابد من الإنتباه إليها في هذه الأزمة الاقتصادية وهي التضخم والدين العام و الموازنة لأنهم ركائز النمو الاقتصادي، مؤكدا ان الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولن تنتهي وليس في مصر فقط بل في أقوى الاقتصاديات أيضاً، وأن ما حدث كان ضرورياً ومناسباً في حينه، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة لطرح تصور مختلف للسياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة عما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن هناك ضرورة لعمل برنامج اقتصادي متكامل، يركز على التوازن الكلي، وتشجيع نمو يحقق العدالة الاجتماعية، مستهدفا في ذلك عمل مبادرات لكل العاملين في الخارج و التصدير والسياحة باعتبارها إحدى وسائل تخفيف الضغط على العملة المصرية، وغيرها من المقترحات والأفكار ذات الأهمية.

كما استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة وفد المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور/ علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي رحب بالحضور وتشريفهم لمقر الحملة الرسمية، مثمناً على دور المشيخة البارز في المشاركة المشرفة في الأحداث الوطنية ولم تختلف يوماً عنها، مشيراً إلى أن الوازع الديني صفة أصيلة في المصريين، وأن المؤمن دائما مسؤول ومدرك لدوره، مؤكداً أهتمام الدولة المصرية بتطوير مقامات آل الكتب والأضرحة والمساجد.