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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محلل إسرائيلي: حملة الاحتلال على غزة ستفشل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكد المحلل الإسرائيلي في صحيفة هآرتس العبرية، تسفي بارئيل اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 أن الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة محكوم عليها بالفشل. 

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن حركة حماس تحظى بدعم عربي وإسلامي ويُنظر إليها كجزء من حركات التحرر والنضال الفلسطيني، ولا يمكن أبداً مقارنتها بداعش.

يأتي ذلك في ظل أزمة مروعة يعيشها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب عملية المقاومة الفلسطينية المسماة "طوفان الأقصى" ضد مناطق الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 شخص.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة في استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني في القطاع والضفة الغربية، في الوقت الذي طالب فيه الاحتلال السكان بضرورة النزوح من شمال غزة إلى جنوبها قرب الحدود المصرية، وعلى الرغم من إنصياع البعض إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الإسرائيلية حيث قصف الاحتلال بوحشية قوافل النازحين مما تسبب في مجزرة جديدة.

ويعيش قطاع غزة حاليا أزمة إنسانية مروعة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء والوقود، ما أسفر عن انهيار القطاع الصحي وباتت المستشفيات مقابر جماعية على حد وصف منظمات أممية.

الحملة الإسرائيلية حركة حماس

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