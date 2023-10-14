كانت تؤرق المصريين|أشرف عقبة: الدولة استطاعت التخلص من مشكلة فيروس سي

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن المبادرات الصحية الرئاسية والتي بدأت بمبادرة القضاء على فيروس سي حققت أهدافها من حيث الاكتشاف المبكر والوقاية من المشكلات الصحية التي يعاني منها المصريين.

وأضاف “عقبة” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن هذه المبادرات ساعدت في رسم خريطة استراتيجية عن حجم المشاكل الصحية وسبل الوقاية، لافتًا إلى مصر استطاعت التخلص من مشكلة فيروس سي التي كانت تؤرق المصريين.



وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا ، أن مبادرة 100 يوم صحة يوجد بها مسح شامل ، حيث تقدم خدمات للأماكن الحدودية وتقوم بعمل ندوات توعوية وتثقيفية حتى تحقق أهدافها من الاكتشاف المبكر و الوقاية من الأمراض.