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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 125 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط

ضبط 125 شيكارة دقيق
ضبط 125 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن تمكن احدى الحملات التموينية من ضبط 125 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط ،وتحرير 50 محضر تموينى متنوع.

 لفت الى استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية جمهور المستهلكين من الغش 

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وفي هذا الإطار تمكنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالاشتراك العميد احمد شكرى رئيس مباحث التموين بأسيوط ، والعقيد وائل نجاتى وكيل ادارة مباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء من ضبط احد المطاحن الخاصة وبداخله 125 شيكارة دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية استخراج 87.5 ٪  زنه الشيكارة 50 كجم باجمالي 6250 كجم ، تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة ، فضلا عن تحرير عدد 50  محضر إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص وزن وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف الخبز وعدم اعلان عن موعيد العمل وعدم احتفاظ بسجل الزيارات ببعض مراكز المحافظة .
كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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