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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقبال متزايد من السياح علي زيارة قلعة صلاح الدين في طابا.. شاهد

سائحة تزور قلعة صلاح
سائحة تزور قلعة صلاح الدين

تشهد قلعة صلاح الدين في طابا اقبالا كبيرا من السياح لزيارتها ومشاهدة معالمها من الداخل  من خلال رحلة الفيورد عبر الخليج الشهير الذي تم فيه تصوير مشاهد من فيلم الطريق الي ايلات و فيلمي "الباشا تلميذ" والمصلحة.

وتعد قلعة صلاح الدين في طابا من المعالم الاثرية والتاريخية  المهمة في سيناء .

ويقول الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الاثري ان قلعة صلاح الدين  تقع عند راس خليج العقبة وسط  جزيرة مرجانية وتعد منطقة الغوص الثانية علي مستوي سيناء ويطلق عليها جزيرة المرجان .

و اشار ريحان إلى ان القلعة بنيت من الحجر الناري الجرانيت المأخوذ من محجر القلعة وتحوي  القلعة منشأت دفاعية وقد بنيت القلعة فوق تلين كبيرين  تل شمالي وتل جنوبي وتضم القلعة مباني بيزنطيه تشمل فنار فوق التل الجنوبي وانشاها الامبراطور جستنيان في القرن السادس الميلادي.

واصدرت هيئة الآثار المصرية كتابا عن  الآثار  المصرية في القلعة وعناصرها المعمارية التي اكدت حق مصر في طابا بالتحكيم  الدولي.

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جنوب سيناء طابا اقبال أبواب قلعة صلاح الدين الايوبي سياح

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