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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل : دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج يصدر قريبا

وزير العمل
وزير العمل

قال حسن شحاتة وزير العمل ، إنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، معربا عن تطلعه إلي البدء في المرحلة الثانية من مشروع برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا  THAMM)  ) ، والذي يهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا،، والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ، ونشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي بحسب مصطلحات "المنظمات الدولية" .

وأشار إلي أن برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا  THAMM) )، يهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق.

وأوضح "شحاتة" ، أن تحقيق الهدف المحدد من المشروع  بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"، والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO ،والمنظمة الدولية للهجرة IOM .

وأشار الوزير إلي مجموعة من الأنشطة التي ساهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل ، وهي إنشاء" وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ، والتي تم  افتتاحها  في مؤخرا بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، معربا عن أمله في  تعزيز ودعم أنشطة الوحدة في أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلاً عن إنشاء عدد من الفروع الإقليمية للوحدة في المحافظات.

كما أوضح أنه من أبرز مخرجات المشروع ، برنامجاً تدريبياً للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من  الدول العربية والأوروبية ، ويتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والأخلاقي ، وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة، وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة  التوظيف الأخلاقي، للاعلاميين،وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ،واتحاد الغرف التجارية، و شركات إلحاق العمالة.

وتابع قائلا : إن مخرجات المشروع تشمل أيضا ، سلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي ، كذلك برنامج تدريبي للعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة .

وكان وفداً من وزارة العمل قد شارك في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج  "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا   (THAMM) ،وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية  لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج .

وقالت الوزارة : إن البرنامج  ممول من الاتحاد الأوروبي EU)) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية  BMZ) )  ويتم تنفيذ البرنامج  من جانب منظمة العمل الدولية (ILO) ،والمنظمة الدولية للهجرة  IOM)  ) ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  GIZ))، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020.

 

 

 

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