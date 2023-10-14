عاجبني روقان دماغي.. كهربا يثير الجدل برسالة غامضة

شارك اللاعب محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كهربا على الصورة: "عاجبني روقان دماغي، لدرجة لو حد سألني على حاجة، وكانت الإجابة طويلة؛ بقول له معرفش".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة أمام سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 أكتوبر، في العاصمة التنزانية دار السلام.